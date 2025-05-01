شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

تراجع الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم في بورصة "وول ستريت" الأمريكية، على تباين في ختام تداولاتها الأربعاء.وارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 8.06 نقاط أو 0.14 بالمئة إلى 5568.89 نقطة.بينما انخفض المؤشر "ناسداك" المجمع 14.98 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 17446.34 نقطة، وتقدم المؤشر "داو جونز" الصناعي 114.68 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 40642.30 نقطة.كانت الأسهم الأمريكية تراجعت في بداية تعاملات أمس الأربعاء بعد صدور بيانات إجمالي الناتج المحلي التي أظهرت انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الحالي.