شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الاستكشاف والإنتاج لتقليل الفاتورة الاستيرادية.. أهم بنود استراتيجية البترول والان مع تفاصيل الخبر

تتضمن المحاور الست الأساسية لاستراتيجية عمل وزارة البترول في الوقت الحالي وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وجاءت تلك المحاور كالتالى..

1- ترتكز على تكثيف مشروعات الاستكشاف والتنمية والإنتاج ، لتوفير احتياجات المواطن المصري وتقليل الفاتورة الاستيرادية،حيث أن كل برميل زيت وقدم مكعب غاز زيادة في الإنتاج هو فى صالح الاقتصاد والمواطن المصرى.

2- المحور الخاص باسغلال والاستفادة من البنية الأساسية في قطاعى التكرير والبتروكيماويات والاستفادة من الطاقات الغير مستغلة لتحقيق قيمة مضافة.

3- المحور الثالث والخاص بإحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصرى لزيادة مساهمته فى الناتج الإجمالي للدخل القومى، حيث أن مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية والذي سيكون له بالغ الأثر في احداث نقلة نوعية لهذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى تطوير نموذج الاتفاقيات الخاص بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة بما يواكب الاتفاقيات العالمية لتشجيع جذب استثمارات جديدة فى هذه الانشطة ،و تحقيق ذلك يتطلب توافر اربعة عوامل رئيسية وهى توفير بيانات جيولوجية واضحة ، وتوفير بنية تحتية من شبكات طرق ونقل وموانئ ، وتوافر الطاقة اللازمة لتنفيذ المشروعات فى الانشطة التعدينية المختلفة ، والعامل الاخير والأهم هو توفير بيئة تشريعية من اصدار قوانين والإسراع في الإجراءات وإصدار التراخيص .

4- المحور الرابع الخاص بإعادة هيكلة مزيج الطاقة المصرى بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصل إلى المزيج الامثل الذى يعتمد على 42% من الطاقة المتجددة وذلك بحلول عام 2030.

5- والمحور الخاص بالطاقة البشرية التى تمثل الثروة الحقيقية للقطاع وذلك من خلال تطبيقات إجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل امنه للعاملين ، وكذلك الالتزام بالاشتراطات البيئية والتوسع فى مشروعات كفاءة الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة الخضراء مثل الامونيا الخضراء بما لها من تاثير فى جذب الاستثمارات.

6 - والمحور السادس الخاص بالتعاون الإقليمي لاستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز والبنية الاساسية التى تمتلكها مصر من موانئ وشبكات خطوط أنابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعي ومصانع اسالة الغاز فى ادكو ودمياط والتى تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وكان احد ثماره توقيع اتفاقية مع قبرص لنقل الغاز القبرصى إلى التسهيلات المصرية لتصديره او استخدامه في السوق المحلي فى صناعات القيمة المضافة ، وكذلك اتفاقية تم توقيعها بين مع السعودية للربط الكهربائي بين البلدين.



