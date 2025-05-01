شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس مستهل تعاملات شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس في مستهل تعاملات شهر مايو 2025، ويتجه السوق العالمي نحو التذبذب الآن، مما يشير إلى تراجع عيار 21 فى مصر.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24: 5428 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 : 4750 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 4071 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3166 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 38,000 جنيها

شهد أحد مؤشرات التضخم التي تتم مراقبتها عن كثب تباطؤاً خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى أن الأسعار كانت تتراجع تدريجياً قبل تنفيذ معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وفي الوقت ذاته، تسارع إنفاق المستهلكين، ربما سعياً منهم لاستباق فرض الرسوم.

وأظهر تقرير وزارة التجارة الأميركية الصادر يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.3% فقط في مارس مقارنة بالعام السابق، منخفضة من نسبة 2.5% المسجلة في فبراير. وعند استثناء الفئات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.6% مقارنة بالعام الماضي، أي أقل من نسبة 2.8% المسجلة في فبراير. ويولي الاقتصاديون اهتماماً خاصاً بالأسعار الأساسية لأنها توفر عادةً قراءة أدق لاتجاهات التضخم المستقبلية.

ويرتبط هذا التراجع أيضًا ببيانات اقتصادية أمريكية أظهرت تباطؤًا في النشاط الاقتصادي خلال أبريل، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم، وهي معطيات تعزز حالة القلق في الأسواق وتضع البنك الفيدرالي الأمريكي أمام خيارات صعبة، ورغم هذا الهدوء النسبي في الأسعار حاليًا، إلا أن التقلبات العالمية قد تعيد تحريك السوق مجددًا في الأيام المقبلة.