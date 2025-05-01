شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 1 مايو 2025.. عيار 14 بدون مصنعية بـ3166 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

يرتبط سعر الذهب بحركة الأسواق المالية وسياسات الفيدرالي الأمريكي، حيث تساهم القرارات النقدية في تحديد توجهات المستثمرين تجاه الأصول المختلفة، مما يؤثر على سعر المعدن الأصفر، إضافة الى التعريفات الجمركية الامريكية الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد العالمى

ووفقا لآخر التحديثات فى مصر، وصل عيار 24 سعر 5428 جنيها، وساعدت التطورات فى البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات فى السوق الذهب العالمى.

أسعار الذهب في مصر اليوم



* سعر جرام الذهب عيار 24: 5428 جنيهًا مصريًا

* سعر جرام الذهب عيار 21 : 4750 جنيهًا مصريًا

* سعر جرام الذهب عيار 18: 4071 جنيهًا مصريًا

* سعر جرام الذهب عيار 14: 3166 جنيهًا مصريًا

* سعر الجنيه الذهب: 38,000 جنيه مصرى

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 25% منذ بداية العام، حيث حافظت الأونصة على قمتها فوق مستوى 3000 دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.9% منذ بداية شهر ابريل حتى الآن. وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل ارتفاعها لتصل إلى 3500 دولار للأونصة خلال الستة أشهر القادمة.



تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



