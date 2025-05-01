شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الصرف تطورات سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025 أمام الجنيه المصري الان خلال التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي الى 50.73 جنيه للشراء 50.87 جنيه البيع.
وتراجع سعر الدولار أمس، فى البنك الأهلي إلى 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع .
وسجل سعر الدولار الان خلال التعاملات بالبنوك كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.
50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.
50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.
50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.
50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.
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