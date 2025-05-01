شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الصرف تطورات سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025 أمام الجنيه المصري الان خلال التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي الى 50.73 جنيه للشراء 50.87 جنيه البيع.

وتراجع سعر الدولار أمس، فى البنك الأهلي إلى 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار الان خلال التعاملات بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.



الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.