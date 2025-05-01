شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الثروة السيادي الصيني يخفض استثماراته في الأصول الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

ضغوط على الأصول الأمريكية

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر مطلعة إن مؤسسة الاستثمار الصينية (صندوق الثروة السيادي) البالغة قيمة أصولها 3ر1 تريليون دولار، قلصت استثماراتها في الأصول الخاصة الأمريكية، للحد من مخاطر تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين على استثماراتها.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عزم المؤسسة خفض محفظة استثماراتها من الأصول الأمريكية الخاصة، والتي قد تشمل أصولا عقارية ومشروعات بنية تحتية، إلى جانب الأوراق المالية للمؤسسات الخاصة.وقالت المصادر إن الشركة بدأت بالفعل البحث عن مشترين لأوراق مالية خاصة تديرها شركات أمريكة بقيمة مليار دولار.وينضم صندوق الثروة الصيني إلى صناديق الوقف، بما في ذلك صندوق جامعة هارفارد، في السعي إلى تقليص حيازاته من الأصول الأمريكية غير السائلة، ما يزيد الضغوط على الأصول الأمريكية، في الوقت الذي يواجه فيه أكبر اقتصاد في العالم احتمالات الركود المتزايدة.وأشارت بلومبرج إلى أن مؤسسة الاستثمار الصينية لم ترد على طلب التعليق على هذه الأنباء، في حين ذكرت تقارير إخبارية أنه تخطط لبيع أوراق مالية خاصة في صناديق استثمار تديرها 8 شركات منها كارليل جروب وبلاكستون.