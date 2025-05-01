شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: فاتورة أبريل أول فواتير صيف 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فاتورة استهلاك شهر أبريل التى سيتم تحصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة مع بداية شهر مايو هى اول فواتير صيف 2025 التى تبدأ فى ارتفاع قيمتها نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وبدء الاعتماد على مكيف الهواء.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فاتورة مارس التى تم تحصيلها خلال شهر أبريل هى آخر فواتير فصل الشتاء التى تكون معدلات الاستهلاك الفعلى منخفضة نتيجة الاستغناء عن مكيفات الهواء وبالتالى تنخفض قيمة الفاتورة، محذرا من إهدار الطاقة التى تكون سبب رئيسي في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.

وأضاف المصدر، أن فاتورة أبريل تعتبر أول فواتير أشهر الصيف والتى تستمر حتى فاتورة نوفمبر المقبل، لتبدأ بعدها فواتير فصل الشتاء، لافتا إلى أن معظم فواتير استهلاك فصل الصيف تكون مرتفعة بدرجة كبيرة مقارنة بفواتير فصل الشتاء.