شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الأربعاء باستثناء الخدمات المالية والموارد الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 8.9%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.4%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.7%، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.3%، وزاد قطاعا خدمات النقل والشحن، والخدمات واللمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي.

وقفزت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، ومواد البناء بنسبة 0.6%، 0.5%، 0.4%، على الترتيب، وزاد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاعا الموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%، 0.2%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أبريل، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 99.8 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.21%، والعرب على 8.74%، واستحوذت المؤسسات على 24.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 39.7 مليون جنيه، 216.4 مليون جنيه، 26.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.2 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 262.5 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 32126 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 40048 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14365 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 9390 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12805 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3313 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 11710 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2024 نقطة.