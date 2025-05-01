شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ختام التداولات في البورصة العالمية استقر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 بعد سلسلة من التراجعات على المستويين العالمي والمحلي مقارنة بتداولات أمس، ويتجه السوق العالمي نحو التراجع الآن مما يشير إلى تراجع عيار 21 فى مصر.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24: 5428 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 : 4750 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 4071 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3166 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 38,000 جنيها

وأظهر تقرير وزارة التجارة الأميركية الصادر يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.3% فقط في مارس مقارنة بالعام السابق، منخفضة من نسبة 2.5% المسجلة في فبراير. وعند استثناء الفئات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.6% مقارنة بالعام الماضي، أي أقل من نسبة 2.8% المسجلة في فبراير. ويولي الاقتصاديون اهتماماً خاصاً بالأسعار الأساسية لأنها توفر عادةً قراءة أدق لاتجاهات التضخم المستقبلية.

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع التوترات التجارية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تعطي إشارات بشأن توجهات الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليسجل نحو 3308.18 دولارًا للأوقية، إلا أن المعدن النفيس لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب شهرية قوية، مع ارتفاعه بنحو 6% منذ بداية أبريل، ما يجعله على وشك تسجيل رابع مكاسبه الشهرية على التوالي.