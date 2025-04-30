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بمشاركة "الخريف".. "التعاون الصناعي" تبحث تعريف موحد للمنتج الخليجي

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واس - الكويت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ54 للجنة التعاون الصناعي لدول ، الذي عُقِد اليوم في دولة الكويت.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المشتركة بين دول المجلس في القطاع الصناعي، واستعرض وثيقة آلية تطبيق معايير إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي، وتقرير المنتجات المستثناة من آلية تعريف المنتج الوطني الخليجي، والتحديث الدوري للاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وجائزة التميز الصناعي الخليجي.
وزير الصناعة يرأس وفد المملكة في الاجتماع الـ54 للجنة التعاون الصناعي في الكويت - واس

الاتحاد الجمركي

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع تقرير نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتقرير منجزات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ودراسة تقييم التكامل التجاري بين دول مجلس التعاون بعد قيام الاتحاد الجمركي.
وزير الصناعة يرأس وفد المملكة في الاجتماع الـ54 للجنة التعاون الصناعي في الكويت - واس

وحث الاجتماع على تشجيع القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتكامل أدوار دول المجلس لتنمية صناعاتها الوطنية، بما يعزّز النمو والتنوّع الاقتصادي، ويسهم في التغلب على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع.
وزير الصناعة يرأس وفد المملكة في الاجتماع الـ54 للجنة التعاون الصناعي في الكويت - واس

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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