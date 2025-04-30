شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة "الخريف".. "التعاون الصناعي" تبحث تعريف موحد للمنتج الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.