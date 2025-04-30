شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. بورصة موسكو تغلق على انخفاض وتباين سعر صرف الروبل والان نبدء بالتفاصيل

سعر صرف الروبل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على انخفاض بواقع (36.01) نقطة، ما نسبته (1.22%)، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى (2921.65) نقطة.وأنهى مؤشر (RTS) تداولاته على تراجع بنسبة (1.13%)، ما يعادل (12.96) نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليصل إلى مستوى (1129.40) نقطة.حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 99 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 81.5616 روبل.وفي الوقت ذاته، أبقى على سعر صرف اليورو الرسمي دون تغيير تقريبًا عند 93.173 روبل، بينما خفض سعر صرف اليون الصيني بمقدار 7 كوبيكات، ليبلغ 11.2016 روبل.