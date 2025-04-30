شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025.. تعرف على عيار 24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظل الذهب عاملاً مؤثرًا في القرارات الاقتصادية ومحل اهتمام واسع من الأسواق، ووفقا لآخر التحديثات فى مصر، وصل عيار 24 سعر 5428 جنيها، وساعدت التطورات فى البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات فى سوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم



* سعر جرام الذهب عيار 24: 5428 جنيهًا مصريًا

* سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4750 جنيهًا مصريًا

* سعر جرام الذهب عيار 18: 4071 جنيهًا مصريًا

* سعر جرام الذهب عيار 14: 3166 جنيهًا مصريًا

* سعر الجنيه الذهب: 38,000 جنيه مصرى

واصلت أسعار الذهب انخفاضها في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، حيث قلصت الإدارة الأمريكية تأثير الرسوم الجمركية على السيارات وسط مؤشرات على تخفيف التوترات التجارية، بينما ينتظر المستثمرون بحذر بيانات أمريكية رئيسية لقياس توقعات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم الانخفاض، كان الذهب متجها لتسجيل ارتفاعه الشهري الرابع على التوالي، مع ارتفاع بنحو 6% في أبريل حتى الآن.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.