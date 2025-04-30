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على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-4-2025 أمام الجنيه المصرى

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على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-4-2025 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمه رمضان

الأربعاء، 30 أبريل 2025 10:00 م

كشفت بيانات سوق الصرف أخر تطورات سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-4-2025 أمام الجنيه المصري خلال التعاملات بالبنوك المصرية  بالبنك المركزي عند 50.73 جنيه للشراء 50.87 جنيه البيع.

و تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى البنك الاهلي الى 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع ، فى  بنك مصر 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع  وفي بنك القاهرة سجل 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع  كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار الان خلال التعاملات  بالبنوك  كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.
.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.
.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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