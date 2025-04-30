شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-4-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمه رمضانالأربعاء، 30 أبريل 2025 10:00 م
كشفت بيانات سوق الصرف أخر تطورات سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-4-2025 أمام الجنيه المصري خلال التعاملات بالبنوك المصرية بالبنك المركزي عند 50.73 جنيه للشراء 50.87 جنيه البيع.
و تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى البنك الاهلي الى 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع ، فى بنك مصر 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع .
وسجل سعر الدولار الان خلال التعاملات بالبنوك كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.
50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.
50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.
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50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.
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50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.
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