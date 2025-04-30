شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-4-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات سوق الصرف أخر تطورات سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-4-2025 أمام الجنيه المصري خلال التعاملات بالبنوك المصرية بالبنك المركزي عند 50.73 جنيه للشراء 50.87 جنيه البيع.

و تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى البنك الاهلي الى 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع ، فى بنك مصر 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار الان خلال التعاملات بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.

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الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.