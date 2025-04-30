شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع للبنك التجاري ومجموعة أي أف جي والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 545.549 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي-مصر إلى 149.146 مليون شهادة، ومجموعة أي أف جي القابضة إلى 373.118 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع المصرية للاتصالات عند 255.353 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 119.119 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أبريل، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 99.8 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.21%، والعرب على 8.74%، واستحوذت المؤسسات على 24.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 39.7 مليون جنيه، 216.4 مليون جنيه، 26.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.2 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 262.5 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 32126 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 40048 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14365 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 9390 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12805 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3313 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 11710 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2024 نقطة.