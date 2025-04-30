شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تطور سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب في مصر اليوم
سعر جرام الذهب عيار 24: 5428 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 21 : 4750 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 18: 4071 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 14: 3166 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب: 38,000 جنيها
كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي اليوم عن تراجع ملحوظ في إقبال المصريين على شراء الذهب خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي المشتريات 11.1 طن، بانخفاض نسبته 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي سجلت خلالها المشتريات 13.2 طن. كما انخفضت بنسبة 8.3% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي بلغت فيه المشتريات 12.1 طن.
وبحسب التقرير، تراجعت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية إلى 6.4 طن خلال الربع الأول، مقارنة بـ8 أطنان في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يمثل انخفاضًا بنحو 20%. ورغم ذلك، فإن هذه الكمية جاءت أعلى قليلاً من مشتريات الربع الأخير من 2024، والتي سجلت 6.3 طن.
وكان الذهب قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية في 22 أبريل، بدعم من لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
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