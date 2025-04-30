شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تطور سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد أحد مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة التي تتم مراقبتها عن كثب تباطؤاً خلال الشهر الماضي، في إشارة إلى أن الأسعار كانت تتراجع تدريجياً قبل تنفيذ معظم الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس دونالد ترامب، وهو ما تسبب في تغيرات كبيرة في سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24: 5428 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 : 4750 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 4071 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3166 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 38,000 جنيها

كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي اليوم عن تراجع ملحوظ في إقبال المصريين على شراء الذهب خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي المشتريات 11.1 طن، بانخفاض نسبته 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي سجلت خلالها المشتريات 13.2 طن. كما انخفضت بنسبة 8.3% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي بلغت فيه المشتريات 12.1 طن.

وبحسب التقرير، تراجعت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية إلى 6.4 طن خلال الربع الأول، مقارنة بـ8 أطنان في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يمثل انخفاضًا بنحو 20%. ورغم ذلك، فإن هذه الكمية جاءت أعلى قليلاً من مشتريات الربع الأخير من 2024، والتي سجلت 6.3 طن.

وكان الذهب قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية في 22 أبريل، بدعم من لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الاضطرابات الاقتصادية العالمية.