شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4750 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خبراء الاقتصاد ان الذهب عاملاً مؤثرًا في القرارات الاقتصادية ومحل اهتمام واسع من الأسواق، ويعد أحد الأصول الأكثر متابعة من قبل المستثمرين.

ووفقا لآخر التحديثات فى مصر، وصل عيار21 سعر 4750 جنيها ويتحرك بين 4730 إلى 4760 منذ صباح اليوم، وساعدت التطورات فى البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم

* سعر جرام الذهب عيار 24: 5428 جنيهًا

* سعر جرام الذهب عيار 21 : 4750 جنيهًا

* سعر جرام الذهب عيار 18: 4071 جنيهًا

* سعر جرام الذهب عيار 14: 3166 جنيهًا

* سعر الجنيه الذهب: 38,000 جنيه



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.