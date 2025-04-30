شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-4-2025 بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-4-2025 أمام الجنيه المصري بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزى عند 50.73 جنيه للشراء 50.87 جنيه البيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء ، فى البنك الأهلي عند 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع ، فى بنك مصر 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار بعد غلق التعاملات بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

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الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.