شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-4-2025 بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمه رمضانالأربعاء، 30 أبريل 2025 08:00 م
استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-4-2025 أمام الجنيه المصري بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزى عند 50.73 جنيه للشراء 50.87 جنيه البيع.
و استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء ، فى البنك الأهلي عند 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع ، فى بنك مصر 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع .
وسجل سعر الدولار بعد غلق التعاملات بالبنوك كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
.
50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز