شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 30-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 30-4-2025.

إيقاف تداول 8 أسهم:

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بريميم هيلكثير جروب، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أبريل، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 99.8 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.21%، والعرب على 8.74%، واستحوذت المؤسسات على 24.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 39.7 مليون جنيه، 216.4 مليون جنيه، 26.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.2 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 262.5 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 32126 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 40048 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14365 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 9390 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12805 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3313 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 11710 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2024 نقطة.

وصعدت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 9.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.95%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 5.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.44%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.476 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.43%.

- ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 8.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.09%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 22.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.35%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 27.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.85%.

- أكتوبر فارما بسعر إغلاق 106.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.04%.

- جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية بسعر إغلاق 1.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.22%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 23.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.09%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 27.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.08%.