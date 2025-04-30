شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم في وول ستريت بعد إعلان انكماش الاقتصاد الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

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تراجع الاقتصاد الأمريكي

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد صدور بيانات إجمالي الناتج المحلي التي أظهرت انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الحالي، وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 5ر1% لينهي 6 أيام من الارتفاع المتصل.وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 424 نقطة أو بنسبة 1%، في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1ر2% على خلفية تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مثل سوبر ميكرو كمبيوتر.وسجل الاقتصاد الأمريكي تراجعا بواقع 3ر0% خلال الفترة من يناير/كانون الأول وحتى مارس من عام 2025، في أول انخفاض له منذ ثلاثة أعوام، كما تباطأ النمو بسبب زيادة الواردات، حيث سعت الشركات الأمريكية إلى استيراد سلع أجنبية قبل أن يفرض الرئيس دونالد ترامب، رسوما جمركية ضخمة.وكان النمو الاقتصادي للولايات المتحدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2025 هو الأبطأ منذ قرابة ثلاثة أعوام، وانخفض عن نسبة 4ر2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.