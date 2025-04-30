شكرا لقرائتكم خبر عن لندن.. ارتفاع البورصة البريطانية وانخفاض الجنيه الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

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البورصة البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وجرى تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3337) دولار أمريكي، بانخفاض (0.51%)، وانخفض مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1757) يورو بنسبة (0.16%).أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة (0.14%) .وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل (12.03) نقطة، ليصل إلى مستوى (8475.49) نقطة.