شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ناتجاس: السيطرة على انفجار خط غاز طريق الواحات وإغلاق محابس الغاز والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس محمود حسن رئيس شركة ناتجاس،أنه تم السيطرة على انفجار خط غاز بطريق الواحات الصحراوى وذلك من خلال فريق الطوارئ بالشركة حيث تم إغلاق "محابس" الغاز المغذية للخط .

وأضاف المهندس محمود حسن لـ"الخليج 365 " ،أن شركة مقاولات كانت تعمل بمكان الحادث دون التنسيق مع شركة ناتجاس أدت إلى حدوث كسر بالخط خلال اعمال حفر لافتا أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

لقى 3 اشخاص مصرعهم وأصيب 18 آخرين إثر انفجار خط غاز بطريق الواحات الصحراوى وتم نقلهم الي المستشفى، ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات تبريد لمحاولة إخماد الحريق بالكامل.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية ب 10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق نتيجة لكسر ماسورة خط غاز بطريق الواحات الصحراوى، وسط تواجد قيادات أمنية.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اندلاع حربق بطريق الواحات، في مدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ إلى مكان البلاغ، للسيطرة على الحريق وإخماده، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرته، وأشارت المعاينة الأولية، إلى أن تسرب غاز من ماسورة أدى لاندلاع الحريق، وجاري السيطرة عليه.



