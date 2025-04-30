شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البورصة.. صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.54% خلال 4 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 32126.22 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 9390.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 12805.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 40048.41 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11710.73 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 38.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.299 تريليون جنيه إلى 1.320 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.6%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 407.4 مليار جنيه إلى 417.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.5%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.707 تريليون جنيه إلى 1.738 تريليون جنيه بنسبة نمو 1.8%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 3 مليارات جنيه إلى 3.2 مليار جنيه بنسبة نمو 6.7%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 222.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.338 مليار ورقة منفذة على 430 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 153.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.762 مليار ورقة منفذة على 206 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 9.26% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 90.74%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 6.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 670 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 128.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 5.8 مليار جنيه، بحجم تداول 3.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 165 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 12.7 مليار جنيه بحجم تداول 3.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 293.5 ألف عملية.

يذكر أن البورصة عقدت 4 جلسات فقط خلال هذا الأسبوع، بعد تجديد يوم الخميس الموافق 1 مايو أجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.

