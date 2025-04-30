شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ايتيدا: مصر وجهة مفضلة للاستثمار فى مجال الخدمات الرقمية عالية القيمة والان مع تفاصيل الخبر

شارك المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، في جلسة نقاشية بعنوان "مصر مركز للابتكار الرقمي: الفرص غير المستغلة"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، والذي عُقد في 29 أبريل الجاري تحت شعار "نحو نمو قوي: مستقبل مصر كمركز للاستثمار".

وخلال كلمته، استعرض المهندس أحمد الظاهر، المقومات التنافسية التي تعزز من مكانة مصر كمركز عالمى للابتكار الرقمي وتصدير خدمات التعهيد، مشيرًا إلى الموقع الاستراتيجي والفريد لمصر، وتوافر الكوادر البشرية المدربة وانخفاض تكلفة الأعمال وتنافسية الأجور مقارنة بالدول المنافسة، بالإضافة إلى تطور منظومة الابتكار والدعم الحكومي المستمر لقطاع تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد.

وأكد الظاهر قائلاً: "تُعد مصر وجهة مثالية للمستثمرين من مقدمي خدمات التعهيد والخدمات الرقمية والتكنولوجية الراغبين في التوسع إقليميًا وعالميًا، حيث تمتلك مصر قاعدة عريضة من المواهب والكوادر حيث يتم تخريج أكثر من 760 ألف خريج جامعي سنويا منهم أكثر من 50,000 متخصص في تكنولوجيا المعلومات ونحو 171,000 من خريجي تخصصات المحاسبة والمالية، في حين تبلغ نسبة خريجي تخصصات ال STEM نحو 28% من إجمالي الخريجين، كما تتمتع غالبية القوى العاملة بميزة اتقان لغات أجنبية بجانب اللغة العربية وذلك بنسبة تتخطى ال 80%.

وأكد الظاهر في كلمته أن مصر تُعد من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمار في مجال التعهيد وتحظى بمكانة مرموقة عالميًا في تقديم الخدمات الرقمية العابرة للحدود كما أصبحت مصر وجهة مفضلة لتقديم الخدمات عالية القيمة. وأوضح الظاهر أن مصر توفر للمستثمرين في قطاع خدمات التعهيد وفورات كبيرة في تكاليف التشغيل تصل إلى نحو 68%، سواء في خدمات مراكز الاتصال والعمليات التجارية أو في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير الهندسي والبرمجيات المدمجة، مقارنة بالدول المنافسة.

كما استعرض الظاهر مبادرات وجهود الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات ومجموعة ضخمة من قصص نجاح الشركات العالمية في مصر، مشيرًا إلى أن عدد مراكز تصدير خدمات التعهيد التي تقيمها الشركات في مصر تضاعف بنحو 3 مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل حاليا إلى أكثر من 205 مركز، مما يعزز مكانة مصر على خريطة صناعة التعهيد كوجهة رائدة في تقديم الخدمات الرقمية لمختلف الأسواق العالمية.

وأضاف أن الحكومة المصرية قامت باستثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية الرقمية، مما عزز من جاهزية مصر لاستقبال مراكز تقديم الخدمات الرقمية التابعة للشركات العالمية، ليس فقط في القاهرة والإسكندرية، بل في مختلف محافظات الجمهورية.

وسلط الظاهر الضوء على الجهود الخاصة بتنمية المهارات الرقمية لتلبية متطلبات سوق العمل المحلى والعالمي، بالتعاون مع مختلف الجهات مثل معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات بالإضافة إلى برامج الهيئة للتدريب وتأهيل الشباب للتشغيل وسهولة اقتناصهم للفرص والوظائف الموجه للتصدير بالشركات العالمية والمحلية العاملة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات.

شارك فى الجلسة نخبة من المتحدثين البارزين، منهم أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية بشركة “إي آند مصر"؛ وأمل عنان، الشريك الإداري في 500 Global؛ وتود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك HSBC مصر؛ ومحمد رفاعى، مدير مركز خدمات البنية التحتية للنظم والمعلومات بشركة IBM مصر، وأدار الجلسة حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة Capgemini مصر والرئيس المشارك للجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية.

ويجمع مؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية نخبة من المسئولين ولفيف من القيادات ورؤساء الهيئات ومتخذي القرار ورواد الأعمال والمستثمرين الدوليين، لمناقشة آفاق الاستثمار الجديدة في مصر، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا، والتمويل، والصناعة.