شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذبذب سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 عقب سلسلة من التراجعات على المستويين العالمي والمحلي مقارنة بتداولات أمس، ويتجه السوق العالمى نحو التراجع الآن مما يشير إلى تراجع عيار 21 فى مصر.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24: 5428 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 : 4750 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 4071 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3166 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 38,000 جنيها

كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي اليوم عن تراجع ملحوظ فى إقبال المصريين على شراء الذهب خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي المشتريات 11.1 طن، بانخفاض نسبته 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتى سجلت خلالها المشتريات 13.2 طن، كما انخفضت بنسبة 8.3% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي بلغت فيه المشتريات 12.1 طن.

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع التوترات التجارية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تعطي إشارات بشأن توجهات الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى.