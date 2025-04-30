شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 -4- 2025 يسجل 4071 جنيها للجرام عيار 18 بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24: 5428 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 : 4750 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 4071 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3166 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 38,000 جنيها

وواصلت أسعار الذهب انخفاضها في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، حيث قلصت الإدارة الأمريكية تأثير الرسوم الجمركية على السيارات وسط مؤشرات على تخفيف التوترات التجارية، بينما ينتظر المستثمرون بحذر بيانات أمريكية رئيسية لقياس توقعات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم الانخفاض، كان الذهب متجها لتسجيل ارتفاعه الشهرى الرابع على التوالي، مع ارتفاع بنحو 6% في أبريل حتى الآن.