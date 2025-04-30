شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للكهرباء يصدر قرار بتعيين أسامة عبد الله رئيسا ل"إجيماك" والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قرارا بتعيين المهندس أسامة عبد الله رئاسة مجلس إدارة، الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية "إجيماك" خلفا للمهندس مدحت رمضان.

وحرص العاملين بالشركة على تقديم التهنئه للمهندس أسامة عبد الله، والذى شدد على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق خطة التطوير والبناء على طريق الجمهورية الجديدة استمراراً لمساهمات اجيماك ومشاركتها فى العديد من المشروعات القومية، مؤكداً على، استعداده التام لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للعاملين، وأن بابه سيظل مفتوحاً للجميع من أجل تذليل كافة العقبات وتحسين مستويات الأداء.



