بعثة مصرية للصناعات الغذائية تتجه إلى جنوب أفريقيا لفتح آفاق تصديرية جديدة

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القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود تعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية، ينظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية أول بعثة تجارية له إلى جنوب أفريقيا خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025، بمشاركة 29 شركة مصرية من كبرى الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية.

وتحظى البعثة بدعم رسمي رفيع، حيث يشارك الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ضمن الوفد، فيما يترأس البعثة السيد علاء الوكيل، عضو مجلس إدارة المجلس ورئيس لجنة البعثات.

وتركز البعثة على الترويج لعدد من المنتجات الغذائية المصرية عالية القيمة، من بينها: منتجات الألبان والأجبان، اللحوم والدواجن المصنعة، البيض المبستر، الجيلاتين، والأمعاء.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البعثة يوم الأحد 4 مايو، ضمن برنامج عمل مكثف يشمل زيارات ميدانية لسلاسل التجزئة وأسواق الجملة، إلى جانب لقاءات ثنائية (B2B) مع كبار المستوردين، فضلاً عن اجتماعات رسمية مع الجانب الجنوب أفريقي لبحث فرص التعاون التجاري بين البلدين.

ويأمل المجلس التصديري أن تسهم هذه البعثة في تعزيز التبادل التجاري مع جنوب أفريقيا، باعتبارها من الأسواق الواعدة في القارة، وفتح قنوات تصديرية مستدامة للمنتجات المصرية في أسواق الجنوب.