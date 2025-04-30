شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 بمستهل التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 عقب سلسلة من التراجعات على المستويين العالمي والمحلي، وهو ما أثر على سعر عيار 21 في مصر، لكن مع بداية التداولات المسائية تحرك الذهب صعودًا.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24 يسجل 5423 جنيها

- عيار 21 يسجل 4745 جنيها

- عيار 18 يسجل 4067 جنيها

- عيار 14 يسجل 3163 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 37960 جنيها

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع التوترات التجارية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تعطي إشارات بشأن توجهات الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكان الذهب قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية في 22 أبريل، بدعم من لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الاضطرابات الاقتصادية العالمية.