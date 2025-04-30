شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يتابع تنفيذ مشروعات القابضة للتشييد بـ"حياة كريمة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، سير العمل في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير فى عدد من المحافظات، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستعرض الوزير، تقريرا تلقاه من إدارة الشركة القابضة للتشييد حول نسب الإنجاز ومراحل تنفيذ المشروعات، والتي تشمل إنشاء شبكات مياه وصرف صحي، ومحطات معالجة، شبكات انحدار، إلى جانب تنفيذ مبانٍ خدمية متنوعة. وأوضح التقرير أن الأعمال تشهد تقدمًا ملحوظًا في مواقع التنفيذ المختلفة في عدد من المحافظات، من بينها أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، المنيا، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، القليوبية، البحيرة، والمنوفية.

وتتولى تنفيذ هذه المشروعات شركات النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، المساهمة المصرية للمقاولات "العبد"، النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو"، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، والسد العالي للمشروعات الكهربائية "هايديليكو".

وأكد المهندس محمد شيمى أهمية التزام الشركات التابعة بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات، والانتهاء منها وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدا على الدور الحيوي الذي تلعبه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تطوير قرى الريف المصرى والمناطق الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى الحياة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.



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