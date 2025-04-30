شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يهبط لأدنى مستوى خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الذهب في اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 سلسلة من التراجعات على المستويين العالمي والمحلي، ليسجل أدنى مستوى له هذا الأسبوع، وفيما يلي تفاصيل هبوط الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24 يسجل 5400 جنيه

- عيار 21 يسجل 4725 جنيها

- عيار 18 يسجل 4050 جنيها

- عيار 14 يسجل 3176 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 37800 جنيها

ويرتبط هذا التراجع أيضًا ببيانات اقتصادية أمريكية أظهرت تباطؤًا في النشاط الاقتصادي خلال أبريل، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم، وهي معطيات تعزز حالة القلق في الأسواق وتضع البنك الفيدرالي الأمريكي أمام خيارات صعبة، ورغم هذا الهدوء النسبي في الأسعار حاليًا، إلا أن التقلبات العالمية قد تعيد تحريك السوق مجددًا في الأيام المقبلة.

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع التوترات التجارية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تعطي إشارات بشأن توجهات الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.83% ليسجل نحو 3280 دولارًا للأوقية، إلا أن المعدن النفيس لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب شهرية قوية، مع ارتفاعه بنحو 6% منذ بداية أبريل، ما يجعله على وشك تسجيل رابع مكاسبه الشهرية على التوالي.