شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تنشر تعليمات السلامة حرصا على سلامة الأفراد واستمرارية العمليات التشغيلية بأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول الأربعاء، 30 أبريل 2025 02:43 م

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك "،تعليمات السلامة أثناء العواصف الرملية والرياح الشديدة وذلك وحرصًا على سلامة الأفراد والممتلكات واستمرارية العمليات التشغيلية بأمان، يُرجى الالتزام بالتعليمات التالية خلال فترات العواصف الرملية والرياح القوية.

وكانت تلك التعليمات كالتالى:

تعليمات السلامة

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