شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بن خليفة: مشاركة المستثمرين الأجانب باكتتاب شركة المطورون دليل ثقة باقتصاد مصر والان مع تفاصيل الخبر

جمعت الشركات المقيدة بالبورصة، أكثر من 17 مليار جنيه خلال أول 4 شهور من عام 2024 عبر اكتتابات ثانوية بسوق المال المصري لزيادة رؤوس أموالها، أبرزها بلتون القابضة، ونفذت أضخم زيادة في تاريخ البورصة بأكثر من 10 مليارات جنيه، وبنك القاهرة، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وكاتليست بارتنرز ميديل إيست، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وإعمار مصر للتنمية، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع.

وحديثًا طرحت شركة المطورون العرب القابضة، أكبر اكتتاب في تاريخ الشركة بقيمة تجاوزت 610 ملايين جنيه، تم تغطية نسبة 98.22% منها خلال المرحلة الأولى من قبل كبار رجال الأعمال وعلى رأسهم نجم برنامج "شارك تانك" أحمد طارق خليل، وجمال الجارحي، هذا بالإضافة إلى استحواذ مستثمرين أجانب على حصة تصل إلى 30% من إجمالي الاكتتاب.

بدأ أمس الثلاثاء، الاكتتاب في الأسهم المتبقية من زيادة رأس مال شركة المطورون العرب القابضة، والبالغ عددها 109.7 مليون سهم بقيمة 0.1 جنيه للسهم الواحد دون مصاريف إصدار، لمدة 3 أيام عمل تنتهي يوم الأحد الموافق 4 مايو المقبل، وذلك من خلال البنك العربي الأفريقي الدولي (متلقي الاكتتاب)، دون التقيد بنسب المساهمة أو الحقوق لكل منهما.

ومن المقرر أن يتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية مع جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين-وذلك حال تجاوز الاكتتاب العدد المعروض- وسيتم رد المبالغ الزائدة من التخصيص خلال أسبوع من تاريخ غلق باب الاكتتاب عبر البنك العربي الأفريقي.

قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن إدارة الشركة اتخذت قرارًا بزيادة رأس المال الشركة المصدر من 772.4 مليون جنيه إلى 1.39 مليار جنيه، عبر طرح الاكتتاب لقدامى المساهمين، ويعد هذا الاكتتاب أضخم زيادة رأس مال في تاريخ الشركة بهدف تعزيز المركز المالي لتعجيل استكمال إنشاءات المشرواعات القائمة بالشركات التابعة للمجموعة لتلافي ارتفاع تكاليف الإنشاءات وتأثيرها السلبي على الربحية، ولتسريع وتيرة تسليم الوحدات مما يعزز وينمي مركز الشركة في السوق العقاري، وكذلك توفير قاعدة رأس مالية لاغتنام الفرص الاستثمارية التي من شأنها زيادة معدل العائد على حقوق المساهمين.

أضاف أن إدارة الشركة الشركة اتجهت لزيادة رأس مالها المصدر من خلال الاكتتاب بسوق المال، لثقتها في قدرة البورصة المصرية على تدبير التمويل اللازم لتنفيذ الخطط الاستثمارية للشركة خلال الفترة المقبلة، كما أن خيار التمويل من خلال سوق المال يعد الأنسب في الفترة الحالية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مما يتماشى مع خططنا لتنويع مصادر التمويل.

وذكر أن زيادة رأس المال سيتم استخدامها في مجابهة جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع نيووم أسيوط، لسداد قيمة أقساط الأراضي، والتي تقدر في حدود 520 مليون جنيه، وكذلك باقي التكلفة الاستثمارية والتي سيتم سدادها عن طريق التمويل الذاتي ومن التدفقات النقدية الواردة من أقساط المبيعات، وكذلك في تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع نيووم المستقبل، والمقدر تكلفتها بحوالي 14 مليار جنيه.

أشار إلى أن ارتفاع نسبة تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى لتصل إلى 98.22% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، دليل على ثقة المساهمين في المؤشرات المالية والتشغيلية للشركة، وكذلك دليل على الثقة في الفرص الواعدة للقطاع العقاري المصري، لافتًا إلى أن نسبة 30% من حجم تغطية الاكتتاب جاءت من استثمارات أجنبية مباشرة مما يعكس ثقتها في العائد الاستثماري المرتفع من الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة، وكذلك ثقتها في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن نتيجة المرحلة الأولى من اكتتاب زيادة رأس مال شركة المطورون العرب القابضة، خلال الفترة من 19 مارس وحتى 17 أبريل، قد أسفرت عن تغطية عدد 6.069 مليار سهم بنسبة 98.22% من إجمالي أسهم الزيادة البالغة 6.179 مليار سهم، وتستهدف الشركة زيادة المال المصدر من 772.4 مليون جنيه إلى 1.39 مليار جنيه بزيادة قدرها 617.9 مليون سهم.