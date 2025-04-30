شكرا لقرائتكم خبر عن 23.2 مليون دولار صادرات الجلود في الربع الأول من 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية تراجعًا بنسبة 32.9% خلال الربع الأول من 2025، لتحقق نحو 23.2 مليون دولار في مقابل 34.6 مليون دولار خلال نفس الربع من 2024.

ارتفعت صادرات القطاع خلال مارس الماضي بنسبة 9.8% لتبلغ 7.8 مليون دولار مقابل 7.1 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2024.

واستحوذ قطاع دباغة الجلود على 54.9% من إجمالي صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية خلال أول 3 أشهر من العام الجاري ، بقيمة 12.7 مليون دولار، في مقابل 14.7 مليون دولار بتراجع 13.6%.

ويسيطر قطاع الأحذية والفوندي نحو 41.4% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 9.6 مليون دولار في مقابل 17.8 مليون دولار بتراجع 46%.

ويمثل قطاع المصنوعات والملابس الجلدية نحو 3.7% من إجمالي صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 900 ألف دولار، خلال الفترة من “يناير- مارس 2025″، في مقابل 1.5 مليون دولار بتراجع 40%.

وتراجعت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية إلى الدول الافريقية بنسبة 64.3% خلال الربع الأول من 2025 لتبلغ 5.7 مليون دولار.