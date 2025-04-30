شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-4-2025 يتراجع إلى 50.76 جنيه أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-4-2025 أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي إلى 50.73 جنيه للشراء 50.87 جنيه البيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى البنك الأهلى إلى 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار الان خلال التعاملات بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.

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الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.