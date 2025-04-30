شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المصدرين تُطلق النسخة الثالثة من "يوم المُصدِر" بحضور وزير الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في احتفالية وطنية كبرى جمعت رموز الاقتصاد وصنّاع القرار، أطلقت جمعية المصدرين المصريين – "إكسبولينك" النسخة الثالثة من فعالية "يوم المصدر"، تحت شعار "صُنع في مصر: من المحلية إلى العالمية"، ضمن مبادرة "الاستثمار من أجل التصدير"، وذلك يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بفندق ماريوت القاهرة.

شهدت الفعالية حضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إلى جانب لفيف من الشخصيات العامة وقادة الأعمال، في تأكيد جديد على أهمية التصدير كرافعة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

استُهلّت الفعاليات بكلمات افتتاحية لكل من الوزير حسن الخطيب، والسيد محمد قاسم رئيس الجمعية، بالإضافة إلى كلمة رئيسية ألقاها الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لأجندة 2030 ووزير الاستثمار الأسبق، تناول فيها تحولات الاقتصاد العالمي وتداعيات الحرب التجارية الجديدة على الاستثمار والتجارة الدولية.

وجاءت الجلسة الرئيسية تحت عنوان: "تطوير استراتيجية التصدير في مصر"، برئاسة الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، وبمشاركة نخبة من الخبراء، من بينهم:د. عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصاديةم. طارق توفيق، عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء و د. أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب للشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية

وناقشت الجلسة عددًا من المحاور الاستراتيجية، أبرزها تعزيز تنافسية الصادرات، ودور الاستثمار والمناطق الصناعية في تحقيق النفاذ المستدام للأسواق العالمية. وقد خرجت بعدد من التوصيات أبرزها:

ضرورة التكيف مع النظام الاقتصادي العالمي الجديد بتكامل السياسات الاقتصادية والمؤسسية و إعادة توجيه البوصلة نحو أفريقيا كشريك استراتيجي في التجارة والاستثمار واعتماد خمسة محاور للإصلاح تشمل: التنويع الاقتصادي، التحول الرقمي، الاقتصاد الأخضر، تفعيل المحافظات كمراكز نمو، وتيسير الإجراءات للمستثمرين والدعوة إلى قانون موحد لتداول المعلومات يساهم في تعظيم الاستفادة من البنية المعلوماتية.

و التأكيد على أن التنافسية تتطلب إصلاحًا شاملًا في البيئة الداعمة، وليس فقط تغييرات تشريعية وأهمية تكامل الرؤى مع خطط تنفيذية مدروسة تعتمد على تحليلات ميدانية والتحول من المعالجات الجزئية إلى تبني سياسات اقتصادية متكاملة تشمل الصناعة وسلاسل القيمة وإنشاء جهة تقييم مستقلة لمراجعة أداء السياسات والبرامج الحكومية بالإضافة إلى وضع رؤية صناعية متكاملة تربط بين الاستثمار والتصدير وتطوير المناطق الصناعية، مع الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال المطور الصناعي.

واختُتم الحدث بتكريم كبار المصدرين المصريين لعام 2024، تقديرًا لمساهماتهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأكدت "إكسبولينك" من خلال هذا الحدث مواصلة التزامها بدعم المصدرين، حيث نجحت منذ تأسيسها عام 1997 في تنظيم أكثر من 640 معرضًا دوليًا، وإطلاق 85 بعثة تجارية، وتوفير أكثر من 31 ألف فرصة تصديرية، وربط الشركات المصرية بشبكة تضم نحو 6,000 مشتري دولي.

وتسعى الجمعية إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة الطموحة، بالوصول إلى صادرات تتجاوز 145 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، عبر تمكين المصدرين وتعزيز التعاون بين أطراف المنظومة الاقتصادية.