شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون اشتروا 11.1 طن ذهب خلال أول 3 أشهر من 2025.. إليك التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي اليوم عن تراجع ملحوظ في إقبال المصريين على شراء الذهب خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي المشتريات 11.1 طن، بانخفاض نسبته 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي سجلت خلالها المشتريات 13.2 طن. كما انخفضت بنسبة 8.3% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي بلغت فيه المشتريات 12.1 طن.

1. تراجع الطلب: المصريون اشتروا 11.1 طن ذهب في الربع الأول من 2025، بانخفاض 16% مقارنة بنفس الفترة من 2024 (13.2 طن).

2. مقارنة ربع سنوية: المشتريات انخفضت أيضًا بنسبة 8.3% مقارنة بالربع الرابع من 2024 (12.1 طن).

3. المشغولات الذهبية: المصريون اشتروا 6.4 طن من المشغولات الذهبية في الربع الأول، بانخفاض 20% عن نفس الفترة في 2024 (8 طن)، لكنها أعلى قليلاً من الربع الرابع (6.3 طن).

4. السبائك والعملات: بلغ حجم مشتريات السبائك والعملات الذهبية 4.7 طن، بانخفاض 10% عن الربع الأول من 2024 (5.2 طن) وأقل من الربع الرابع (5.9 طن).

5. أسباب التراجع: ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، مع استقرار سعر الصرف والاقتصاد المصري، قلل الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

6. سعر الذهب محليًا: جرام الذهب عيار 21 افتتح اليوم عند 4760 جنيه وتراجع إلى 4735 جنيه خلال التداولات، بعد انخفاضه أمس 15 جنيهًا.

7. السوق العالمي: سعر أونصة الذهب تراجع بنسبة 1% اليوم ليسجل 3279 دولارًا، بعد أن افتتح عند 3317 دولارًا.

8. عوامل الضغط العالمي: تراجع الذهب عالميًا جاء بفعل قوة الدولار وانخفاض التوترات التجارية، مع ترقب لبيانات أمريكية قد تحدد اتجاه الفائدة.

9. صناديق الاستثمار العالمية: ارتفعت حيازات صناديق الذهب المتداولة بمقدار 226 طنًا خلال الربع الأول لتصل إلى 3445 طن، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023.

10. حجم الأصول المدارة: الأصول المدارة عبر صناديق الذهب وصلت إلى 345 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي، بدعم من ارتفاع سعر الذهب عالميًا.

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع التوترات التجارية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تعطي إشارات بشأن توجهات الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليسجل نحو 3306.18 دولارًا للأوقية، إلا أن المعدن النفيس لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب شهرية قوية، مع ارتفاعه بنحو 6% منذ بداية أبريل، ما يجعله على وشك تسجيل رابع مكاسبه الشهرية على التوالي.

وكان الذهب قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية في 22 أبريل، بدعم من لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الاضطرابات الاقتصادية العالمية.