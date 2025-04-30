شكرا لقرائتكم خبر عن 64.08 دولار للبرميل..تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط تراجعا على نحو طفيف خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وسط مخاوف تراجع الطلب جراء الحرب التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي أثارت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 17 سنتا، ما يعادل 0.26% مسجلة 64.08 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، أو 0.2% لتسجل 60.3 دولار، وسجل كلا الخامين القياسيين فى الجلسة السابقة أدنى سعر تسوية لهما منذ 10 أبريل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وعلى صعيد العرض، زادت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي.

ويتوقع المحللون زيادة قدرها 400 ألف برميل في مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الماضي ،ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية حول المخزونات في وقت لاحق اليوم .



