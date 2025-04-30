شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ35.700 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم انخفاضا طفيفا، بالتزامن مع إعلان التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، حيث سجل عيار 24 سعر 40.800 ريال مقارنة بسعر أمس والذى وصل لـ40.975 ريال وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

-عيار 24 سجل 40.800 ريال

-عيار 22 سجل 37.400 ريال

-عيار 21 سجل 35.700 ريال

-عيار 18 سجل 30.600 ريال

-عيار 14 سجل 23.800 ريال

-عيار 12 سجل 20.400 ريال

-الاونصة 1269.225 ريال

-الجنيه الذهب 285.650 ريال

-الأونصة بالدولار 3305.86 دولار

واصلت أسعار الذهب انخفاضها في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، حيث قلصت الإدارة الأمريكية تأثير الرسوم الجمركية على السيارات وسط مؤشرات على تخفيف التوترات التجارية، بينما ينتظر المستثمرون بحذر بيانات أمريكية رئيسية لقياس توقعات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم الانخفاض، كان الذهب متجها لتسجيل ارتفاعه الشهري الرابع على التوالي، مع ارتفاع بنحو 6% في أبريل حتى الآن.

ويعد الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وقد سجّل عدة مستويات قياسية هذا العام، مرتفعًا بأكثر من 25%.