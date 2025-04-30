شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء ترفع درجة الاستعداد لضمان أمن واستقرار الشبكة خلال فترة سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار خطة العمل لضمان أمن واستقرار الشبكة الموحدة، والحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية، وفى ضوء تعرض البلاد إلى منخفض جوى خماسينى، وما يصاحبه من رياح مثيرة للرمال والاتربه وتدهور مستوى الرؤية الأفقية وتأثير ذلك على الشبكات الكهربائية، وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برفع درجة الاستعداد على مستوى قطاع الكهرباء، "انتاجا ونقلا وتوزيعا" ومتابعة الشبكة الموحدة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وكذلك غرف العمليات الطارئة التى تم تشكيلها على مستوى الشركات التابعة للتعامل مع الظاهرة المناخية، اوضح الدكتور عصمت، أن منظومة الشكاوى بمختلف أدواتها ووسائلها المختلفة فى حالة تواصل دائم مع المواطنين لتوجيه الفرق الفنية العاملة والتدخل السريع والتعامل مع البلاغات والشكاوى على مدار اليوم

وأضاف الدكتور محمود عصمت أن غرفة العمليات المركزية على تواصل دائم مع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقرار التغذية الكهربائية وتامين الشبكة الكهربائية خلال فترة سوء الأحوال الجوية للتأكيد على جاهزية فرق الطوارئ وإصلاح الأعطال وكذا محولات وماكينات الطوارئ للدفع بها للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة ناتجة عن تأثر الشبكة بسوء الأحوال الجوية مع التنبيه باتباع كافة الاجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وضرورة تواجد كافة القيادات للمتابعة اللحظية لحالة الشبكة وتوفير الدعم اللازم للمناطق المتأثرة وتذليل اي صعوبات او تحديات تواجه فرق العمل المختلفة خلال اصلاح الاعطال الناتجة عن تأثر الشبكة الكهربائية بالظروف الجوية

وأكد الدكتور محمود عصمت ان تحقيق الكفاءة فى التشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات، والاستعداد للطوارئ بمختلف اسبابها، لاسيما الطوارئ الناتجة عن الظروف المناخية، كانت ضمن اولويات خطة العمل خلال الفترة الماضية ، مشيرا الى مراجعة الخطوط والشبكات خاصة في المناطق الصحراوية واتخاذ ما يلزم لحمايتها واستمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة فى جميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة، موضحا توفير وتجهيز مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع التيار الكهربائي عنها بسبب العوامل الجوية

جدير بالذكر ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تهيب المواطنين الابتعاد عن المهمات الكهربائية وأعمدة الإنارة حرصاً على سلامتهم فى ظل التغيرات المناخية المصاحبة للمنخفض الجوى الخماسينى الذى تتعرض له البلاد حاليا.