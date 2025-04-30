شكرا لقرائتكم خبر عن 64.8 % من إجمالي المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء اليوم الأربعاء بياناً صحفيا بمناسبه اليوم العالمي للعمل الذي يحتفل به في الأول من مايو من كل عام.

ومن أهم مؤشرات بحث القوى العاملة فى مصر، بلغ إجمالي عدد المشتغلين 29.928 مليون مشتغل لعام 2024، كما بلغ إجمالي المشتغلين بأجر 21.748 مليون مشتغل لعام 2024 بينما بلغ عدد أصحاب العمل ويديرونه 1.032 مليون، وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم الخاص 5.858 مليون مشتغل، وبلغ عدد الذين يعملون لدي الاسرة ولدي الغير بدون أجر 1.290 مليون لنفس العام.

وبلـغت نسبة المشتغلين بشكل دائم 64.8% خلال عام 2024 من إجمـالي المشتغلين (15 سنة فأكثر) مقابل 64.1% خلال عام 2023 وبنسبة ارتفاع حوالى 0.7%، وبلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 61,4%، بينما بلغت 83.8% للإناث خلال عام 2024، وبلغت نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية 39.2% خلال عـام 2024 من إجمالي المشتغلـين (15 سنة فأكثر) .

وسجلت نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 35%، بينما بلغت62.1% للإناث خلال عام 2024، وبلغت نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 96.1%، بينما بلغت 31.9% فى القطاع الخاص (داخل المنشآت) خلال عام 2024.

وسجل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر (45.4 ساعة)، وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور (45.9 ساعة) مقارنة بـ (42,5ساعة) للإناث، وبلغ متوسـط عـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في نشاط خدمات الغذاء والإقامة (50.3ساعة)، ثم العاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط (48.7 ساعة)، ثم العاملين في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بمتوسط (48.6 ساعة).

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الحكومي (43 ساعة)، وسجل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والاعمال (46.4 ساعة) بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) (48.6 ساعة).