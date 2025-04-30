"سوق الذهب تحت الضغط.. تراجع محلي وعالمي والأسعار تفقد الزخم"

الشارقة - اميمة ياسر - انخفض سعر الذهب بنحو 15 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الأربعاء، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات .

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3156 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4058 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4735 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5411 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 54110 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 168282 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 270550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.02% إلى نحو 3283 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.