شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الجلود ومنتجاتها ترتفع بأكثر من 100% خلال الربع الأول من 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية تحقيق قفزة كبيرة في إجمالي صادرات القطاع خلال الربع الأول من عام 2025، لتسجل 28.9 مليون دولار، مقارنة بـ16 مليون دولار في نفس الفترة من 2024، بنسبة نمو بلغت حوالي 80.6%.

وتوزعت صادرات القطاع على النحو التالي:

قطاع الأحذية والفوندي قاد النمو بصادرات بلغت 17.2 مليون دولار، مقارنة بـ11.05 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها نحو 55.8%.

المصنوعات والملابس الجلدية سجلت صادرات بقيمة 4.35 مليون دولار، مقابل 3.43 مليون دولار في مارس 2024، بنمو بلغ 26.8%.

دباغة الجلود سجلت 6.44 مليون دولار في صادراتها خلال نفس الفترة، مرتفعة من 4.56 مليون دولار في 2024، بزيادة نحو 41%.

كما أوضح التقرير أن إجمالي صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية (باستثناء الدباغة) سجلت 21.75 مليون دولار، بنسبة نمو سنوي بلغت حوالي 35.6% مقارنة بالعام الماضي.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي صادرات القطاع إلى الدول الأفريقية نحو 5.7 مليون دولار حتى نهاية مارس 2025، مقابل 16 مليون دولار في نفس الفترة من 2024، ما يمثل تراجعًا كبيرًا بنسبة حوالي 64.3%، وهو ما يعكس تحديات في اختراق الأسواق الأفريقية رغم النمو العام في الصادرات.

ويؤكد الأداء القوي للقطاع بداية عام 2025 على تحسن تنافسية المنتجات الجلدية المصرية، لا سيما في الأسواق غير الأفريقية، وسط جهود المجلس التصديري لدعم المنتج المحلي وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية.