شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بشأن الأخطار السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعى وسبل الحد منها والان مع تفاصيل الخبر

ينظم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، جلسة بشأن الأخطار السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وسبل الحد منها، في يوم 6 مايو بمركز إبداع مصر الرقمية في قصر السلطان حسين كامل، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تأتي الجلسة ضمن سلسلة ندوات TIECnovation للأمن السيبراني، وستبث مباشرةً إلى مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات.

وتتناول الجلسة موضوعات رئيسية تشمل خصوصية البيانات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتهديدات السيبرانية المحتملة المرتبطة بها، وطرق الحماية من الهجمات العدائية في هذا المجال.

وتستهدف المتخصصين العاملين في الشركات ورواد الأعمال وطلاب الجامعات والخريجين الجدد.

وتعد مراكز إبداع مصر الرقمية مبادرة أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف دعم الإبداع وريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعمل هذه المراكز على تمكين الشباب من خلال توفير برامج تدريبية متقدمة، واحتضان المشروعات الناشئة، وتعزيز التعاون بين الأكاديميين والقطاع الصناعي، في بيئة تكنولوجية متكاملة داخل الجامعات الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.