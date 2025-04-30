شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يتراجع 40 جنيها.. سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 بقوة بحوالي 40 جنيهًا بعد سلسلة من التراجعات على المستويين العالمي والمحلي مقارنة بتداولات أمس، ويتجه السوق العالمي نحو التراجع الآن مما يشير إلى تراجع عيار 21 في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24 يسجل 5406 جنيهات.

- عيار 21 يسجل 4730 جنيها.

- عيار 18 يسجل 4054جنيها.

- عيار 14 يسجل 3153جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 37840 جنيها

كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي اليوم عن تراجع ملحوظ في إقبال المصريين على شراء الذهب خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي المشتريات 11.1 طن، بانخفاض نسبته 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي سجلت خلالها المشتريات 13.2 طن، كما انخفضت بنسبة 8.3% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي بلغت فيه المشتريات 12.1 طن.

وبحسب التقرير، تراجعت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية إلى 6.4 طن خلال الربع الأول، مقارنة بـ8 أطنان في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يمثل انخفاضًا بنحو 20%، ورغم ذلك، فإن هذه الكمية جاءت أعلى قليلاً من مشتريات الربع الأخير من 2024، والتي سجلت 6.3 طن.

ويرتبط هذا التراجع أيضًا ببيانات اقتصادية أمريكية أظهرت تباطؤا في النشاط الاقتصادي خلال أبريل، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم، وهي معطيات تعزز حالة القلق في الأسواق وتضع البنك الفيدرالي الأمريكي أمام خيارات صعبة، ورغم هذا الهدوء النسبي في الأسعار حاليًا، إلا أن التقلبات العالمية قد تعيد تحريك السوق مجددًا في الأيام المقبلة.

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع التوترات التجارية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تعطي إشارات بشأن توجهات الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكان الذهب قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية في 22 أبريل، بدعم من لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الاضطرابات الاقتصادية العالمية.