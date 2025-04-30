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أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن إطلاق الدورة الرابعة من جائزة التميز الحكومي العربي 2025 وفتح باب الترشح لها في مختلف الفئات المؤسسية والفردية الـ15، والتي يستمر فتح باب التقدم لها حتى نهاية شهر أغسطس 2025.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن المشاركة في جائزة التميز الحكومي العربي، تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال التميز الحكومي والتطوير المؤسسي، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، بهدف تشجيع ودعم الممارسات المتميزة على مستوى الوطن العربي.

وأشادت "المشاط" بالتعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات، وعمق العلاقات التي تجمع الحكومتين والشعبين.

وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ممثلاً عنها إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي هي المُنسق لجائزة التميّز العربي الحكومي بجمهورية مصر العربية، مشيرةً إلى أن جائزة التميز العربي تهدف إلى إحداث حِراك عربي في مجال تميّز الأداء الحكومي، وتسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، وتكريم الكفاءات الحكومية العربية، لنشر الفكر القيادي الإيجابي لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي وتجديد العمليات والنُظُم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

وأكدت "المشاط" أهمية تعظيم الاستفادة من الجائزة وذلك انطلاقًا من حرص الدولة على ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي والفردي لتطوير الأداء في الجهاز الإداري، فضلًا عن تشجيع المشاركة الفعّالة بالعديد من المبادرات والمشروعات القومية التي تتبناها وتدعمها الدولة والتي حققت طفرة نوعية في تحسين جودة حياة المواطن وتستحق أن تنافس لتعزيز مكانة مصر بالمحافل الدولية والإقليمية.

جدير بالذكر، أن إجمالي طلبات الترشح المقدمة من جمهورية مصر العربية في الدورة السابقة من جائزة التميز الحكومي العربي بلغ 554 طلبًا موزعة على 15 فئة منها 329 طلبًا مكتملًا، ليتأهل للمراحل النهائية عدد 21 مرشحًا، لتحصد مصر 4 جوائز، حيث فازت الدكتورة منـال عوض، وزيرة التنمية المحلية بجائزة أفضل محافظ عربي، تقديرًا لجهودها خلال توليها منصب محافظ دمياط، كما فازت الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بجائزة أفضل مدير عام لهيئة عربية، وفاز مراد عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة أبشواي - محافظة الفيوم، بجائزة أفضل مدير بلدية في المدن العربية، كما فاز أيضًا الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، بتكريم خاص عن مشروع "وحدة لّم الشمل".

للمزيد من التفاصيل حول الجائزة وكيفية التسجيل، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للجائزة www.ageaward.com

ولتحميل دليل الجائزة من خلال الرابط

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