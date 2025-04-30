شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-4-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 30-4-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزى 50.73 جنيه للشراء 50.87 جنيه البيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى البنك الاهلي عند 50.85 جنيه للشراء 50.95 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.85 جنيه للشراء 50.95 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.85 جنيه للشراء 50.95 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.85 جنيه للشراء 50.95 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.