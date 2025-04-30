شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب بيع أسهم شركة بسكو مصر إلى "نايل فالي" مقابل 241 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة البورصة، عن فتح باب عرض الشراء الإجباري، والمقدم من شركة نايل فالي اندستريز المحدود، لشراء حتى عدد 165.2 مليون سهم تمثل نسبة 100% من أسهم الشركة المصرية للأغذية - بسكو مصر (غير مقيدة) المصدرة وبحد أدنى للتنفيذ نسبة 51% من الأسهم، بسعر 1.46 جنيه للسهم الواحد.

وتمتد فترة سريان العرض 20 يومًا عمل تبدأ من جلسة تداول 4 مايو وحتى نهاية جلسة تداول 29 مايو 2025 مع مراعاة أنه في حالة انتهاء مدة سريان العرض في غير يوم عمل يتم مد الفترة لتنتهي في أول يوم عمل تالي، ويتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض مع مراعاة قواعد التنفيذ المعمول بها بالبورصة المصرية.

وألزمت البورصة، جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في النظام الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على اكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

كما ألزمت ميع شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 29 مايو على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد، والالتزام بكافة الشروط التي وردت بالإعلان.