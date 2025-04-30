المؤشر الرئيسى للبورصة يتحول للمنطقة الخضراء بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء

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تحول المؤشر الرئيسي للبورصة، للمنطقة الخضراء بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وإعمار مصر للتنمية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأوراسكوم للتنمية مصر، وبلتون القابضة، وسط تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 32092 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 40061 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 14351 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 9356 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 12785 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 3310 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11749 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بريميم هيلكثير جروب، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، ومصر لصناعة الكيماويات، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 1935 سهمًا، 200 سهم، 60 ألف سهم، 2000 سهم، 47524 سهمًا، 4 آلاف سهم، 274.5 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع مساهم رئيسي بشركة مطاحن مصر العليا عدد 1000 سهم، كما باع داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، ودايس للملابس الجاهزة، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، ومصر لصناعة الكيماويات، وجي بي كوربوريشن، ومصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 156 ألف سهم، 28.3 ألف سهم، 154 سهمًا، 200 سهم، 94.8 ألف سهم، 2000 سهم، 3527 سهمًا، 1.6 مليون سهم، 4999 سهمًا، 1.2 مليون سهم، على الترتيب.

أعلنت شركتا مدينة مصر للإسكان والتعمير، وأيه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى عدد 2.5 مليون سهم، 81.2 مليون سهم بقيمة 292.5 مليون جنيه.

وأعلنت شركة العبور للاستثمار العقاري، بيع المساهم إيهاب فتحي عبد الحافظ محمد عدد 50 ألف سهم بسعر 12.97 جنيه بقيمة إجمالية 648.6 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 4.313% إلى 4.188%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أرزان لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، شراء المساهم محمد عزت زكي الأغا عدد 3 ملايين سهم بسعر 0.6496 جنيه بقيمة إجمالية 1.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 14.747% إلى 15.317%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وفي قطاع البنوك، حقق بنك كريدي اجريكول مصر، صافي دخل من العائد 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي أرباح الفترة 1.9 مليار جنيه مقارنة مع 2.3 مليار جنيه.

وفي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حققت شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات نشاط بلغت 570.4 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 309 ملايين جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 85%، وبلغ صافي الأرباح 67.9 مليون جنيه مقارنة مع 40.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 67%.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إيرادات بلغت 973.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مارس عام 2025 مقابل 875.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 11.24%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 195.9 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 148.9 مليون جنيه بنسبة نمو 31.57%.

وحققت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية، إيرادات بلغت 53.612 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مارس عام 2025 مقابل 53.563 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 0.091%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 18.1 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 15.7 مليون جنيه.

وفي قطاع خدمات النقل والشحن، حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات بلغت 5.998 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مارس عام 2025 مقابل 4.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 43%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.4 مليار جنيه مقارنة مع أرباح 4.1 مليار جنيه بنسبة نمو 31%.

وفي قطاع الخدمات التعليمية، حققت شركة القاهرة للخدمات التعليمية، إيرادات نشاط بلغت 80.2 مليون جنيه خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 28 فبراير 2025 مقابل 67.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 22.8 مليون جنيه مقارنة مع 20.2 مليون جنيه.

وفي القطاعات الأخرى، حققت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، إيرادات نشاط بلغت 1.5 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 1.4 مليار جنيه، وبلغ صافي الخسارة بعد الضرائب 21.9 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 108.7 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، عن عزمها ضخ استثمارات بقيمة 3.25 مليار جنيه خلال عام 2025 مقارنة بـ1.7 مليار جنيه مستثمرة خلال عام 2024، لاستكمال الأعمال الإنشائية لمشروعاتها الحالية، وبلغت عدد الوحدات المسلمة ما يقرب 3281 وحدة، وتم استكمال أعمال وإجراءات تسليم 4011 وحدة تدريجيًا بإجمالي عدد وحدات 7292 وحدة خلال الفترة من عام 2020 وحتى عام 2024، وتستهدف الشركة تسليم 3 آلاف وحدة إضافية خلال العام الحالي، مع استهداف تحقيق مبيعات تعاقدية بنحو 7.6 مليار جنيه في 2025 مقابل 4.6 مليار جنيه في 2024.