شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ارتفاعًا نسبيًا، اليوم الأربعاء 30 أبريل في البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه، في مصر، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 50.74 جنيه للشراء، مقابل 50.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهليبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه، في مصر، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصرسجل سعر الدولار مقابل الجنيه، في مصر، اليوم الأربعاء، في بنك مصر، 50.81 جنيه للشراء، و50.91 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةسجل سعر الدولار مقابل الجنيه، في مصر، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية، 50.85 جنيه للبيع، مقابل 50.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويسيتداول سعر الدولار مقابل الجنيه، في مصر، اليوم الأربعاء، في بنك قناة السويس، مقابل 50.89 جنيه للشراء، و50.99 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه، في مصر، اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي، 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامييجري تداول الدولار مقابل الجنيه، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم الأربعاء، مقابل 50.77 جنيه للشراء، و50.87 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلاميسجل الدولار مقابل الجنيه، في مصر، اليوم الأربعاء، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 50.89 جنيه مقابل الشراء، و50.99 للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه، في اليوم الأربعاء، في بنك الكويت الوطني، 50.87 جنيه للشراء، و50.97 للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنييجرى تداول الدولار، مقابل الجنيه، في مصر، اليوم الأربعاء، في بنك قطر الوطني، مقابل 50.77 جنيه للشراء، و50.87 جنيه للبيع.
محمد يوسف
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