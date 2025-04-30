شكرا لقرائتكم خبر عن 13.1 % نموا في الصادرات غير البترولية السعودية خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، نموًا ملحوظًا في الصادرات غير البترولية السعودية، بنسبة 13.1% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مما يعكس اتساع نطاق تنويع الاقتصاد السعودي.

وكشفت الهيئة في تقريرها للتجارة الدولية لعام 2024، عن ارتفاع الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها خلال العام نفسه. الصادرات غير البترولية ارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 13.1%، (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 4% خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 43% في 2024 مقارنة بالفترة نفسها.

تراجعت الصادرات البترولية للعام 2024 بنسبة 9.7%، لتنخفض حصتها من إجمالي الصادرات من 77.3% في 2023 إلى 73.1 في 2024. ارتفاع الصادرات السلعية شهد عام 2024 ارتفاعًا في نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات، فيما بلغت 35.5%، مقابل 35.1 في عام 2023.

وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة أعلى من ارتفاع الواردات، إذ بلغت نسبة الصادرات غير البترولية 13.%، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 12.5% خلال 2023. أهم الصادرات غير البترولية جاءت منتجات الصناعات الكيماوية في مقدمة الصادرات غير البترولية لعام 2024، باستحواذها على 25.5% من الإجمالي، منخفضة 2.8% عن 2023.

وجاءت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما في المركز الثاني بتسجيلها 23.5% من إجمالي الصادرات غير البترولية، لترتفع بنسبة 6.6% في 2024 مقارنة بعام 2023. السلع المستوردة مثلت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها أهم السلع المستوردة في 2024، بحصة بلغت %25.3 من إجمالي الواردات، مرتفعة بنسبة %28.5 عن العام السابق له.

وشكلت معدات النقل وأجزاؤها %14.3 من إجمالي الواردات، والتي ارتفعت بنسبة %5.5 عن عام 2023. وجهات التصدير والاستيراد شكلت الصين في 2024 وجهة رئيسية للصادرات السعودية (15.2%)، تليها كوريا الجنوبية (9.4%)، ثم اليابان (9.3%).

وشكلت الصين أيضًا أكبر مورد للسعودية (23.9%)، تليها الولايات المتحدة (8.4%)، ثم الإمارات (5.5%).

وكانت كل من الهند، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، ومصر، وسويسرا ، وكوريا الجنوبية، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات السعودية من تلك الدول العشر %63.7 من إجمالي الواردات. أهم منافذ الواردات يعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى السعودية، بمرور %29.2 من إجمالي الواردات من خلاله في عام 2024.

وشهد ميناء جدة الإسلامي مرور %20 من الورادت، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض 13.6%، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة 7.2%، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام 5.6%، فيما شكلت هذه المنافذ الخمسة 75.6%، من إجمالي الواردات السلعية للسعودية في 2024.